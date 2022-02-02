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240 kilometrelik hız ölüme götürdü - Son Dakika

240 kilometrelik hız ölüme götürdü

02.02.2022 13:00
240 kilometrelik hız ölüme götürdü

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1, kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1, kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartılırken, hayatını kaybeden yolcunun kısa süre önce çektiği videoda aracın hızının 240 kilometreye ulaştığını görüntüledi.

Dün akşam saat 17.00 sırasında Döşemealtı ilçesi, Yukarı Karaman Mahallesi, Termesos Bulvarı, Karaman Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Muhammet Madenci(27) yönetimindeki 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce sağdaki kaldırım ve bariyere çarpan otomobil, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı ve sürüklendi. Otomobil Karaman köprüsü üzerinde bariyerlere sıkışarak durabildi. Araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Arka koltuktaki Hakan Selçuk (45) hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önde yolcu bölümünde bulunan Ahmet Özkan Avcı'nın(28) ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilde bariyerle araç içine sıkışan Muhammet sürücü Madenci ise yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ağır yaralı olarak çıkartıldı. Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Plastik doğrama işi ile uğraşan Avcı'nın cenazesi kardeşi Ramazan Avcı ve yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı. Avcı'nın cenazesi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"240 kilometre hız"

Ahmet Özkan Avcı'nın eniştesi İsmail Kan, " Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler 240 kilometrede. Böyle bir şey olmaz.16.56'da videoyu çekmişler, 17.00'da da kaza yapmışlar. Söyleyecek bir şey yok. Şikayetçi olacağız. Birilerinin dur demesi lazım bunlara, yapacağımız bir şey yok" dedi. - ANTALYA

240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü

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Otomobil, Tragger, Antalya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 240 kilometrelik hız ölüme götürdü - Son Dakika


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