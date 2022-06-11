240 kilometreyi bulan dronlarla kıyasıya mücadele

Türkiye Dron Şampiyonası İlk Etabı Kastamonu'da düzenleniyor

KASTAMONU - TEKNOFEST çerçevesindeki Türkiye Dron Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirildi. 20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Türkiye Dron Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kastamonu'da, Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üniversite yerleşkesi içerisinde yapılan yarışlara teknoloji ve hız meraklısı vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen ve 20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katıldığı ön eleme yarışlarında sporcular kendi tasarımları olan doronlarla hünerlerini sergiledi.

240 kilometre hıza ulaşabilen dronlarla sporcular tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele etti.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Dron Şampiyonası, bu yıl bir ön eleme yarışı, 2 etap yarışı ve bir büyük final yarışından oluşacak.

Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Dron Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Ayrıca, final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Dron Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ön eleme yarışının ardından etap yarışları 1-3 Temmuz'da Sinop'ta, 19-21 Ağustos'ta Artvin'de yapılacak. Türkiye Dron Şampiyonası final yarışı ise 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleşecek.

Dron Şampiyonası'nda, şampiyonaya katılan pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele edecek.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı şampiyonada birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü de 5 bin TL olacak.

TEKNOFEST çerçevesinde 5 yıldır düzenlenen ve teknoloji tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yarışmada sporculara para ödülünün yanı sıra konaklama, uçak bileti, yemek ve servis imkanları da sağlanacak.

Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öztekin ise, "Yarışmacılarımız arasında 7 yaşından 40 yaşına kadar sporcularımız var. Tamamen kendilerinin geliştirdiği, kendilerinin tasarladığı cihazlarla yarışıyorlar. Buradan çıkan arkadaşlarımız ileride meslek seçimlerine kadar etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu bir hız yarışı. Bu bir teknoloji ile mücadele yarışı. Dolayısıyla yurt dışında da yapılan yarışlarla emsal bir yarışma. Bu yarışların gençlere faydası tamamen teknoloji ile iç içe büyümeleri, teknoloji ile iç içe yaşamaları ve teknolojiyi yakından takip etmeleri. Gerek refleks olsun, gerek teknolojik bilgi olsun. Dünya geneline baktığımız zaman hiçbir zaman teknolojiden geri kalmamış oluyorlar. Yurtdışında hangi yazılım çıktıysa aynı anda Türkiye'ye gelebiliyor. Mekanik anlamda da biz yarışmacılara destek olmaya çalışıyoruz. Biz burada Türkiye'nin en hızlılarını seçmek için finale doğru taşımak için çalışıyoruz. Biz Türkiye'nin en hızlı 32 sporcusunu yakalamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Dron Şampiyonasına Adana'dan katılan Burak Mercimek, "İki yıldır yarışıyorum. Geçen yıl final etabında ikinci oldum. Dron yarışına kardeşim sayesinde merak sardım ve böylelikle başladım" dedi.

Dron Şampiyonasına kardeşi Burak Mercimek ile Adana'dan katılan Atakan Mercimek ise, "Geçen yıl dron yarışlarında şampiyon oldum. Bu sene de hedeflerim ama bu yıl Dünya Şampiyonu da olmak istiyorum. Bunun için hazırlanıyorum ve antrenmanlarıma devam ediyorum. İlk etap için Kastamonu'ya geldik. Burada şu anda sıralamamız devam ediyor, yarışlarımız devam ediyor. İyi sonuçlar bekliyorum. Burada yaş sınırı yok, herkes birbirleriyle yarışabiliyor. Rekabet daha fazla, benimde şu anda sanırım tek rakibim kardeşim oluyor, şu ana kadar bizi geçebilen yok henüz. Zaten ilk iki sırayı biz aldık, birbirimizle kapışıyoruz. Kardeşimle yarışmak eğlenceli, ben onu rakip olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.