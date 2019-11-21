Son Dakika Haberleri: 240 koyunu çalan 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 240 koyunu çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

240 koyunu çalan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalınmasıyla ilgili tespit edilen 2 kişi yakalandı.

240 koyunu çalan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalınmasıyla ilgili tespit edilen 2 kişi yakalandı.


Niğde'de farklı tarihlerde 5 ayrı yerde 240 koyunun çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.


Ekipler yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheliler Z.D. ve E.Ö.'nün evine ve ağılına operasyon yapıldı. Operasyonda çalınan koyunlar ve çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Koyunlar ise jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:19 Kaynak: İHA
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