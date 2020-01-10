240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı - Son Dakika

240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

6 saat önce

ELAZIĞ'da besici Hüseyin Çakar'a ait 240 küçükbaş hayvan, 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu.

240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı, System.String[]

ELAZIĞ'da besici Hüseyin Çakar'a ait 240 küçükbaş hayvan, 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu. Köy, 3 hafta karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Tohumlu Köyü'nde besicilik yapan ve 900 hayvanı bulunan Hüseyin Çakar'a ait küçükbaş hayvanlar art arda öldü. Kısa sürede 240 hayvanı telef olan Çakar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen veteriner hekimler, hayvanlarda 'çiçek' hastalığı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine köy, 21 gün süreyle karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından kireçlenerek gömüldü.


Hüseyin Çakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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