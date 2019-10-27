240 milyon yolcu İSG'yi kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete girmesinden bu yana 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcu kullandı.

İSG yetkililerinden alınan bilgilere göre, İSG'nin 41 milyon yolcu kapasiteli mevcut terminal binası, açıldığı tarih olan 31 Ekim 2009'dan itibaren 240 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

2009 yılında başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan mevcut terminal binası ilk yılında 11 milyon 598 bin yolcuya hizmet verdi.

Her yıl yolcu sayısını artıran İSG'de 2018 yılında 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken 2019 yılında bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.

2009'da 33 milyon yolcu kapasitesiyle açılan mevcut terminal binasında 31 Temmuz 2018 tarihinde genişlemeye gidilmiş, 26 milyon avroya mal olan iç hatlar ek terminal binasıyla kapasite 33 milyondan 41 milyona yükseltilmişti.