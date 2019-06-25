2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
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Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Göller'de deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşanıyor.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
'un Çaykara
ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Göller'de deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşanıyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl
'e yaz aylarında gelen turistlere değişik alanlarlarda hizmet veriliyor. Uzungöl merkezde, yamaç paraşütü, seyir terasından Uzungöl'ü seyretme ve bir çok sportif faaliyetler verilirken, kalabalıktan uzak ve sakin alanları seçen yerli ve yabancı turistlerlere ise farklı hizmet veriliyor. Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Gölleri tercih eden turistler ise, ATV, araçlar, deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşıyor. - TRABZON
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