242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zarar 1 milyon liradan fazla - Son Dakika
Son Dakika Güncel 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zarar 1 milyon liradan fazla - Son Dakika

242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zarar 1 milyon liradan fazla

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zararın 1 milyon liradan fazla olduğu ortaya çıktı.

242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zarar 1 milyon liradan fazla, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zararın 1 milyon liradan fazla olduğu ortaya çıktı. Ahırın sahibi Serhan Özdemir, "Hayvanlarımızın bazılarını kurtardık ama çoğu telef oldu. 200'e yakın küçükbaş, 42 tane de büyükbaş hayvan telef oldu. Devletimizden yardım bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde zararımız var" dedi.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar Mahallesi'nde yaşandı. Serhan Özdemir'e ait ahırda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Ahır yangınındaki zarar ise bu sabah havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 1 milyon liradan fazla zararı olduğunu söyleyen Özdemir, "Dün akşam yemlerini verdik, kapıları kilitleyip eve gittik. Beş dakika sonra, arkadaş arayıp 'ahırlarınız yanıyor' dedi. Önce inanmadım. Sonra geri geldim. Hayvanları kurtarmaya çalıştık. 33 büyükbaş hayvanı kurtardık ama çoğunluğu telef oldu. 200'e yakın küçükbaş, 42 tane de büyükbaş hayvan telef oldu. Hepsi de doğuracaktı. Hepsinin karnında yavruları vardı. Bize gelen bilgi, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde. Bizim geldiğimizde yapacak bir şey yoktu. Yine de elimizden geleni yaptık, olmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde zararımız var. Bu 5-6 yılın emeği. 1 ay önce buraya taşındım" dedi.

Görgü tanığı Emrah Tokat da "Yoldan geçerken ahırdan çıkan dumanları gördüm.  Serhan'a haber verdim. Hemen geldiler.  Kapıları kırdık. Zaten her taraf alev aldı. Hayvanlar telef oldu. Kurtarmak için uğraştık ama yapacak bir şey yok. Rüzgarın da hızı fazlaydı. Rüzgarla birlikte alevler büyüdü. Çatı alev alıp, hayvanların üzerine çöktü" dedi.

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Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
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