242 proje, 140 milyar dolarlık imza
7 dakika önce
Kamu-özel sektör iş birliği kapsamında bugüne kadar toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 proje hayata geçirildi ve bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar doları buldu.
Kamu-özel sektör iş birliği kapsamında bugüne kadar toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 proje hayata geçirildi ve bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar doları buldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33
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