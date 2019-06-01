Son Dakika Haberleri: 242 proje, 140 milyar dolarlık imza
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242 proje, 140 milyar dolarlık imza

7 dakika önce

Kamu-özel sektör iş birliği kapsamında bugüne kadar toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 proje hayata geçirildi ve bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar doları buldu.

242 proje, 140 milyar dolarlık imza, System.String[]
Kamu-özel sektör iş birliği kapsamında bugüne kadar toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 proje hayata geçirildi ve bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar doları buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33 
Ekonomi
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