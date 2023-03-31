243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, intihar anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, intihar anları kameraya yansıdı

01.04.2023 00:15

243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, intihar anları kameraya yansıdı Sivas'ın Divriği ilçesinde 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yükseği olan cam seyir terasından aşağı atlayan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ın Divriği ilçesinde 243 metre yüksekliğiyle...

243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, intihar anları kameraya yansıdı Sivas'ın Divriği ilçesinde 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yükseği olan cam seyir terasından aşağı atlayan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yükseği olan cam seyir terasından aşağı atlayan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olan Y.K. isimli şahıs ilçede bulunan İç Anadolu'nun en yükseği olarak bilinen cam seyir terasına gelerek kendini aşağı attı. 243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kendini kayalıklara bırakan Y.K.'yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı. Defnedildiği öğrenilen Y.K.'nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Y.K 'nın elinde sandalye ile cam seyir terasına gelip bir süre atlayacağı alanı izledikten sonra korkulukların üzerine çıkarak 243 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Sivas'ta bir şahıs 243 metre yükseklikten kayalıklara atladı! İntihar anları kamerada Sivas'ta bir şahıs 243 metre yükseklikten kayalıklara atladı! İntihar anları kamerada

İç Anadolu, Divriği, İntihar, Sivas, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, intihar anları kameraya yansıdı - Son Dakika


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