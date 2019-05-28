246 kokain kapsülü yutan Japon turist uçakta hayatını kaybetti
1 saat önce
İçi kokain dolu 246 küçük kapsülü yutarak uçağa binen Japon turist Meksika hava sahası üzerinde uyuşturucu komasına girince hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:53
İçi kokain dolu 246 küçük kapsülü yutarak uçağa binen Japon turist Meksika
hava sahası üzerinde uyuşturucu komasına girince hayatını kaybetti.
İsmi Udo N olarak açıklanan Japon yolcu, Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da uçağa binmeden önce narkotik ekipler tarafından yakalanmamak için yanında getirdiği 246 küçük plastik kapsülü yuttu. İçi kokain dolu 2 santim uzunluğunda ve bir santim genişliğindeki kapsüller belli bir süre sonra Udo N'nin midesinde çözülmeye başladı.
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