Son Dakika Haberleri: 246 paket kokain yutan yolcu uçakta öldü

246 paket kokain yutan yolcu uçakta öldü

3 saat önce

Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.

246 paket kokain yutan yolcu uçakta öldü, System.String[]
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, 2,5 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğindeki toplam 246 paket kokaini yutan Japon yolcu, kalkıştan bir süre sonra fenalaştı. Bunun üzerine uçak, Meksika'nın Sonora şehrine acil iniş yaptı.
Yetkililer, hastaneye kaldırılan yolcunun aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklı kriz nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan ülkesine gitmek için Meksika'ya gelen Japon yolcunun ismi Udo N. olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:03 Kaynak: AA
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