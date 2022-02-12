2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek - Son Dakika

2485 yılından geldiğini belirterek sosyal medyada çeşitli iddialarda bulunan ThatOneTimeTraveler adlı zaman yolcusu, daha önceki açıklamalarının alaya alınmasının ardından sinirlendi. Zaman yolcusu, sosyal medya hesabından yeni yayınladığı videoda insanlara sitem etti.

"GERÇEK OLDUĞUMU İSPATLAYACAĞIM"

Zaman yolcusu olduğunu kanıtlayacağını belirten ThatOneTimeTraveler, "Birçok insan benim gerçek zaman yolcusu olduğuma inanmıyor. Ama yüzde 100 gerçek olduğumu ispatlayacağım. Bu video gerçek olduğumu ispatlıyor" dedi.

"23 MART 2022'Yİ BEKLEYİN"

23 Mart 2022'de Dünyayı değiştirecek bir olay yaşanacağını söyleyen zaman yolcusu, "23 Mart 2022 tarihi iyi hatırlayın. O gün tüm dünyayı değiştirecek olağanüstü bir olay olacak. Bu video ile gerçek olduğunu ve size yardım etmek istediğimi göstereceğim" ifadelerini kullandı.