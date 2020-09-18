24Erzincanspor 3 puan için Diyarbakır'a gitti

2020-2021 futbol sezonda 2. Lig Beyaz gurupta mücadele edecek olan 24Erzincanspor, ilk maçını oynayacağı Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'a gitti.

24Erzincanspor, pazar günü Diyarbakır Şehir Stadyumunda oynayacağı gece maçı münasebetiyle Erzincan Müstakil Atletizm Pisti sahasında ışık altında Teknik Direktör Özcan Kızıltan nezaretinde tüm futbolcuların katılımıyla son antrenmanını yaptı.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş ve yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği antrenman öncesinde takımın son durumu ile ilgili bilgi veren Sportif Direktör Erman Kılıç, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İlk maçımız Amedsporla deplasman da. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah iyi futbol ve 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

15 Günlük Erzurum kampının ardından kendi tesislerinde bir haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kılıç, "3. Ligde şampiyon olmuş ve bir üst lig 2. Ligin yeni takımı olarak çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Erzurum kampımızda yeni oyuncuların birbirlerini tanımaları ve adapte olmaları için 4 hazırlık maçı yaptık. Oyuncularımız çok çabuk şehre ve birbirlerine adapte oldular. Diyarbakır maçımız gece maçı olacağı için bizde idmanımızı gece olarak yapıyoruz. İnşallah Diyarbakır'dan 3 puanla döneceğiz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraş maçına moralli çıkmak istiyoruz. Bizlere taraftarımız destek olsun, yanımızda olsun. İnşallah bu takım başarılı olacak" diye konuştu.

24Erzincanspor yönetim kurulu, teknik heyeti ve futbolcular yapılan Covid-19 testi sonrasında Diyarbakır'a hareket etti. - ERZİNCAN