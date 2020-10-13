24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet - Son Dakika

24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet

13.10.2020 12:53
24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet, System.String[]

TFF Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, kendi sahasında Çarşamba günü konuk edeceği Şanlıurfaspor karşısına mutlak galibiyet ve 3 puan parolasıyla çıkacak.

TFF Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, kendi sahasında Çarşamba günü konuk edeceği Şanlıurfaspor karşısına mutlak galibiyet ve 3 puan parolasıyla çıkacak.

Hafta sonu deplasmanda Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaşan ve zorlu mücadeleden 1 puan ile dönen 24Erzincanspor 5. hafta mücadelesinde konuk edeceği Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Özcan Kızıltan eşliğinde müstakil atletizm pisti sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Takımda eksik oyuncularının olmadığını ifade eden Teknik Drektör Özcan Kızıltan, "Son olarak kadromuza katılan yeni oyuncularımızın da takıma katılmaları ile eksiksiz olarak Çarşamba günü sahamızda oynayacağımız Şanlıurfaspor hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür sakat bir oyuncumuz yok. Oğuz'da kırmızı kart cezasını tamamladı. İnşallah iyi bir mücadele ile galip gelerek 3 puan almak ve serimiz sürdürmek istiyoruz." dedi.

Her zaman taraftarın desteğini arkalarına aldıklarını söyleyen Kızıltan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın devam ediyor. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Elbet de bu sıkıntılar bitecek, 12. gücümüz taraftarlarımızı yanımıza alarak şampiyonluk yolunda hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Takımın golcüsü Etem Erboğa ise iyi çalıştıklarını belirterek, "Hekimoğlu Trabzonspor maçında iyi mücadele ettik. Aynı şekilde hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfaspor maçında da gol atmak ve galip gelmek istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN

24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet
24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet
24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet

Türkiye Futbol Federasyonu, anagold 24 erzincanspor, Şanlıurfaspor, Hekimoğlu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet - Son Dakika Spor

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