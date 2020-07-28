24Erzincanspor gecesi renkli görüntülere sahne oldu

TFF 3. Lig 1. Grup play-off maçlarını kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen 24Erzincanspor için düzenlenen yemek programı ve şehir turu etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Işıkpınar'daki bir restoranda düzenlenen programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 24Erzincanspor futbolcuları, teknik ekip ve yöneticileri ile siyasi parti il başkanları katıldı.

Kupa töreninin yapıldığı programda kent protokolü futbolcu ve teknik ekibe madalyalarını takdim etti.

Programa son Başbakan Binali Yıldırım Ankara'dan telekonferans aracılığıyla katılarak 24Erzincanspor'u tebrik etti.

Etkinlikler konvoy eşliğinde şehir turu atılarak sonlandırıldı. Kupa töreni yüzlerce Erzincanlının desteğiyle renkli görüntülere sahne oldu. - ERZİNCAN