24Erzincanspor kendi sahasında İspartaspor'a 3-1 yenildi

Maçın ikinci yarısında da rakibi karşısında sönük bir futbol sergileyen 24Erzincanspor'da Yunus Emre Çakır 71. dakikada kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Maça hızlı başlayan 24Erzincanspor 9'ncu dakikada Sefa Küpeli'nin attığı golle 1- 0 öne geçti. Üstünlüğünü çok fazla koruyamayan 24Erzincanspor, 13'ncü dakikada Burak Aydın 'ın golüne engel olamadı. 1-1

Müstakil Atletizm Pisti Stadyumunda oynanan 2. Lig karşılaşmasının hakemliğini Özgür Reha Alıcı, Niyazi Atakan Ataseven, Hakan Akkaynak ve dördüncü hakem Serkan Gürbüz yaptı.

Kendi sahasında bu sezon ilk lig maçına çıkan 24Erzincanspor, İspartaspor'a 3-1 yenilerek taraftarlarını hüsrana uğrattı.

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