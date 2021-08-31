Üye Girişi
24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

31.08.2021 16:13
24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi, System.String[]

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, 2021-2022 futbol sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirdi.

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, 2021-2022 futbol sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirdi.

Bu hafta başlayacak olan ligde ilk haftayı 24Erzincanspor'un bay olarak geçireceğini kaydeden Keleş, "Kırmızı siyahlı kulübümüze destek olan sponsorumuz, forma reklam sponsorumuz, herkese teşekkür ederim. Yapılan sponsorluk anlaşmalarının takımımıza uğurlu gelmesini temenni ediyorum. Dünyada ve ülkemizde kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı çektiği bu günlerde, sadece federasyon gelirleri ve yan gelirler yeterli olmadığı için sponsorlarımızın desteği kulübümüzün başarısının devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu güzel birlikteliklerimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz, taraftarımız ile 7'den 70'e bir aileyiz. Yönetimimizde bulunan arkadaşlar, ekip ruhu içerisinde büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Aynı kuşak, aynı şehrin gençleriyiz. Bakış açılarımız aynı, hal böyle olunca başarı da beraberinde geliyor." dedi.

3. ligde şampiyon olup 2. lige yükseldiklerini ve 2. ligde bütçesi 24Erzincanspordan kat kat fazla olan takımlara karşı play- off oynamaya hak kazandıklarını kaydeden 24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, "Bu başarıları iki sezonda hep birlikte gerçekleştirdik. 24Erzincanspor'un başarısı Erzincan'da yaşayan herkesi mutlu ederken il dışında yaşayan Erzincanlılarında gurur kaynağı olmuştur. Takımımıza maddi kaynak sağlamak için gece gündüz çalıştık. Mücadele ettiğimiz rakiplerimizden bizim gibi şehir takımları şehrin öz kaynaklarından da gelir elde ediyorlar. Bu şehir hep birlikte tek vücut olduğunda başarı kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

Sezona Tarsus İdman Yurdu deplasmanında alınacak puan ve puanlarla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Keleş, "Bunu başarmak için takımımız, Teknik Direktörümüz Erman Kılıç nezaretinde durmaksızın çalışıyor. Yoğun çalışma, araştırma ve analiz sonucunda kulübün de finansal ve ekonomik dengelerini gözeterek transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Transfer ettiğimiz oyuncuların hazırlık maçlarında da izlediğimiz üzere takıma uyum sağladığını hep birlikte gördük. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yapılan transferlerin performansından ben şahsım adına oldukça memnunum. Son olarak takımımıza ciddi manada katkı sağlayacağını düşündüğümüz her iki kanatta ve forvette oynayabilen bir futbolcu daha alarak transferi bitirmeyi düşünüyoruz. Takıma kattığımız genç transferler ile altyapıdan A takıma kazandırılan genç yetenekli futbolcularımızdan ümitliyiz. Erman Hocamızın gençlere ve altyapıya önem vermesi bizleri mutlu ediyor.

Bu sezona teknik direktör olarak futbol geçmişi ve kariyeri herkes tarafından bilinen, geçtiğimiz sezon göreve getirdiğimiz ve başarılı bir grafik çizen Erman Kılıç hocamız ile yolumuza devam ederken hocamızın yardımcılıklarını Ertuğrul Arslan, Murat Aydoğan, İbrahim Girak, Şenol Tüfekçi ve kaleci Antrenörü olarak da Emre Arslan ile anlaştık. Geçen yılki futbolcularımızdan Mümin Talip Pazarlı, Yunus Emre Çakır, Hayrullah Mert Akyüz, K. Talha Kabakcı, Ozan Papaker, Emirhan Demir, Uğurcan Bekçi, Abdülcebrail Akbulut, Emre Sarıkaya, Saruhan Kaymak, Sefa Akgün, Rıdvan Türker, ve Mustafa Talha Özbay ile devam edilirken dış transferde de teknik heyet ve transfer komitemizin titiz çalışması sonucu Muhammed Demirci, Oktay Balcı, İlyas Yılmazer, Yusuf Avcılar, Sefa Küpeli, Atalay Yıldırım, İbrahim Can Köse, Birhan Vatansever, Murat Can Yıldız Mustafa İnan, Seyit Niyazi Özcan, Emirhan Karagülle ve Selim Aytekin transferlerini gerçekleştirdik. Transfer sezonu boyunca fedakarane çalışmalarından dolayı transfer komitemize ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Yeni sezon formalarımızın sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük beğeni kazanması ve taraftarlarımızın sabırsızlıkla beklediği ürünlerimizin yer alacağı satış mağazamızın açılması konusundaki isteklerini takip ediyorum. Göreve geldiğimizden bu güne birçok başarıya imza attığımız gibi yıllardır hayali kurulan ürün satış mağazasının hayata geçirilmesine de sayılı günler kaldığını bura da belirtmek isterim. Yeni yapılan stadımızda satış mağazamız için ayrılan bölüm bulunduğunu ve burada kulübümüzün kendi markası ile yapılan ürünlerin satılacağını taraftarımızla paylaşmak isterim.

Yine uzun bir aradan sonra tribünlerdeki yerini alacak olan taraftarlarımız için kombine biletlerimizin satışı da önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Kombine satışlarında takımımıza vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu güne kadar hep yanımızda olan taraftarlarımızla tekrar buluşup aynı havayı soluyacağımızdan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.

Bu vesile ile yeni futbol sezonumuzun kazasız, belasız, kavgasız, centilmence, dostça olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

Play Off, Erzincan, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi 16:56 Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı 16:46 Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti 16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu
Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için 15:53 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti 15:44 Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti

Son Dakika Haberleri
17:08 CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi
16:56 İstanbul merkez alınarak 6 ile operasyon düzenlendi! Yasa dışı basılmış 50 milyon liralık altına el konuldu
16:56 Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.
16:53 Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında toplu yürüyüş ve gösteriye izin verilmeyecek
16:39 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti
16:15 Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
16:06 Son dakika: Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti
15:52 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi
15:45 'Ali Koç istifa' etiketine F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten yanıt: Başkanımız çok değerli birisi
Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı         
17:20
CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:09
Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı. Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.         
16:56
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında toplu yürüyüş ve gösteriye izin verilmeyecek Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında toplu yürüyüş ve gösteriye izin verilmeyecek         
16:53
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti         
16:40
Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş         
16:12
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 17:29:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement