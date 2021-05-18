24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezonu değerlendirdi - Son Dakika

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezonu değerlendirdi

18.05.2021 22:44
24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezonu değerlendirdi, System.String[]

TFF 2. Lig Play-Off maçlarında Hekimoğlu Trabzonspor'u kendi sahasında 2-0 yenip deplasmanda 3-0 yenilerek elenen 24Erzincanspor'un Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, 2020-2021 sezonunu değerlendirdi.

TFF 2. Lig Play-Off maçlarında Hekimoğlu Trabzonspor'u kendi sahasında 2-0 yenip deplasmanda 3-0 yenilerek elenen 24Erzincanspor'un Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, 2020-2021 sezonunu değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz grupta bu sezon mücadele edip pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen Play- Off oynadıklarını kaydeden 24Erzincanspor'un Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, "2019-2020 sezonunda 3. ligde Play- Off oynayarak 2. lige yükselme başarısı gösteren takımımız ilk sezonunda Play- Off oynayarak 2020-2021 sezonunu tamamlamıştır. İmkanlarımız dahilinde oluşturduğumuz genç kadromuz 38 haftalık periyodun 34 haftasını sürekli ilk 5 de sürdürerek Play- Off müsabakalarına katılma başarısını göstermiştir. Elde edilen başarı tüm takım ve yönetim kuruluna aittir. Hedefimiz yaşanan zor süreci şampiyon olarak tamamlamaktı. Pandemi dolayısıyla korona olan oyuncuların yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuların çokluğuna rağmen güzel bir sezon geçirdik. Play- Off'ta ilk maçımızda grubu 2. sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzonspor maçını sahamızda 2-0 kazanarak avantaj elde etmiştik. Mutlak surette rövanşa avantajlı başlamak ve tur atlamak istiyorduk. Hak etmediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet alarak 2020-2021 sezonunu tamamlamış olduk.

Hekimoğlu Trabzonspor maçının seyircisiz olmasına rağmen iğne atsan yere düşmez misali tribünlerin tıka basa dolu olması, kötü tezahürat ve devre arasında rakip takımın kulüp yöneticilerinin soyunma odası koridorlarında futbolcularımıza saldırması pes dedirtti. Aynı gün, Sakarya'da oynanan 2.Lig B Gurubu Play- Off 2. maçında benzer görüntüler nedeniyle TFF yetkililerince maçın başlatılmaması ve tribünlerin boşatılmasından sonra maçın başlatılması kararı verilirken Hekimoğlu Trabzonspor maçında aynı kararın uygulanmaması, TFF'nin kulüpler arasında uyguladığı çifte standardın en büyük delili olmuştur." dedi.

Devre arasında Hekimoğlu Trabzonspor Kulübü yöneticilerinin soyunma odası koridorlarında 24Erzincanspor futbolcularına saldırdıklarını ileri süren Keleş, "Tüm bu olaylar maçın temsilcilerinin gözleri önünde cereyan etmesine karşın müdahaleden vazgeçtik kayda bile alınmaması, sporun ruhuna uymadığı gibi, hoşgörü ve centilmenlik adına büyük bir fiyaskodur. Yaşananlara rağmen alınacak kupaları, dürüstlük ve ahlak ilkelerine değişmeyen 24 Erzincanspor'umuzu mücadelesinden dolayı yönetim kurulu olarak tebrik ediyorum. Ayrıca terinin son damlasına kadar savaşan futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize, kalbi 24Erzincanspor için çarpan taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. 2. Ligde ilk sezonunda Play- Off oynayan 24Erzincan spor, yaklaşan olağan kongremizin ardından yeni seçilecek yönetim kurulu ile inşallah Erzincanspor'umuza yakışır bir planlamayla hak ettiği üst liglere en yakın zamanda çıkacaktır" diye konuştu. - ERZİNCAN

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezonu değerlendirdi

Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Play Off, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezonu değerlendirdi - Son Dakika Spor


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