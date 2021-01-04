24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü

04.01.2021 14:46
24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 19. hafta mücadelesinde 6 Ocak Çarşamba günü kendi sahasında konuk edeceği Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. spor hazırlıklarını sürdüren 24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet.

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 19. hafta mücadelesinde 6 Ocak Çarşamba günü kendi sahasında konuk edeceği Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. spor hazırlıklarını sürdüren 24Erzincanspor'da hedef mutlak galibiyet.

Hafta içi Ankara deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan 24Erzincanspor, Müstakil Atletizm sahasında yaptığı çift kale antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. 24Erzincanspor sezonun devre arasını 2. sırada bitirmeyi hedefliyor.

24Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan idman öncesi yaptığı açıklamasında, "Ankara Demirspor grubumuzda üst sıraları kovalayan play off ta güçlü rakiplerimizden biriydi Anakaradan puanla dönmek önemliydi. Bir puan ile döndük. Aramızdaki mesafeyi koruma anlamında önemliydi" dedi.

Erteleme maçı öncesi ilk devrenin son maçı olan Sancaktepe spor maçıyla ilgili konuşan Kızıltan, "Çarşamba günü ligin son maçı oluyordu normal süreçte. Covit-19'dan dolayı ertelenen Kocaeli spor maçı maçını sahamızda oynayacağız. Şuan gelinen noktada 16 maçta aldığımız 32 puan la ligin üst sıralarında play of'un en güçlü adaylarından biri haline geldik. Oyuncularımız gerçekten önemli istikrar gösterdi. Çok iyi mücadele ettiler. Buralara gelmemizde büyük özveri var. Bu bizim açımızdan çok önemli. Ligin başından şuana kadar oyunda belki zaman zaman istemediklerimiz olmuştur. Mücadele etmediğimiz maç olmamıştır bu çok önemlidir. Oyuncularıma bu konuda çok teşekkür ediyorum.

Oynayacağımız Sancaktepe sporda ligin üst sıralarını kovalayan iddialı takımlarından biriydi, fakat kulüp içinde yaşanan ekonomik zorluklar sıkıntılar nedeni ile son haftalarda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle ayrılan oyuncuları oldu. Bize çarşamba günü nasıl geleceklerini tam bilemiyoruz. Dün oynadıkları Sarıyer spor maçını izledik. Sahaya çıkan Sancaktepe spor belli bir süreye kadar ilk yarı Sarıyer sporu zorladı, yani rakip kim olursa olsun hafife almamak, maçı kazandık diye bakmamak gerekiyor. Sürekli oyuncularımıza bu terkinlerde bulunuyoruz. Futboldu rahatlık rehavet nasıl olsa kazanırız en yanlış düşüncedir. Bizler iyi çalışıyoruz iyi hazırlanıyoruz. Amacımız Sancaktepe maçından 3 puan alarak daha sonra Kocaeli maçını kendi sahamızda kazanarak 38 puanla ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunu oyuncularımın başaracağına inanıyorum inşallah bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Bugün Antrenmandan sonra Covit-19 testi yaptıracağız inşallah olumsuz bir durum olmaz sağlıklı bir şekilde maçımıza hazır oluruz" ifadelerine yer verdi.

24Erzincanspor oynadığı 16 maç sonunda 9 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 32 puan sonrası gurubunda 4. sırada yer alıyor. 24Erzincanspor ilk devrenin son maçı olan erteme maçı Kocaeli spor maçı ile ilk devreyi tamamlayacak. - ERZİNCAN

24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü
24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü
24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü
24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü

Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Futbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 24Erzincanspor Sancaktepe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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