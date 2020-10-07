24Erzincansporda hedef galibiyet - Son Dakika

24Erzincansporda hedef galibiyet

07.10.2020 16:19
24Erzincansporda hedef galibiyet, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 4'ncü hafta mücadelesinde deplasmanda Hekimoğlu Trabzon spor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor kendi tesislerinde Teknik direktör Özcan Kızıltan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 4'ncü hafta mücadelesinde deplasmanda Hekimoğlu Trabzon spor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor kendi tesislerinde Teknik direktör Özcan Kızıltan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde 3'ncü haftayı bay olarak geçen 24Erzincanspor 4'ncü hafta mücadelesinde karşılaşacağı gurubun iddialı ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon spor müsabakasına transferin son güne kadroya katılan futbolcularında katılımı ile eksiksiz olarak sürdürüyor.

Oynanan 2 maçtan da galibiyet ile ayrılan ve topladığı 6 puan ile bir maç eksiği ile 4'ncü sırada bulunan 24Erzincanspor hafta sonu Cumartesi günü oynayacağı Hekimoğlu Trabzon spor maçı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren 24Erzincansporda Sportif direktör Erman Kılıç hazırlıklar ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, gurubun iddialı ekiplerinden Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaşacakları maçta hedeflerinin seriyi devam ettirmek ve galip gelmek olduğunu söyledi.

Kılıç antrenman öncesi yaptığı açıklamasında; "Geçen haftayı bay olarak geçtik. Covid-19 olan oyuncumuz vardı. Onlarda sürelerini tamamlayarak takıma katıldılar. Şuan sadece Kahramanmaraş spor maçında kırmızı kart gören kart cezalısı oğuz var. Diğer oyuncularımızda çok şükür bir sıkıntımız yok. Transferin son günü kadromuza kattığımız Beşiktaş'tan Emre Yıldız'da bizlere katıldı. İnşallah Hekimoğlu Trabzonspor maçından da puan veya puanlarla dönerek şehrimize ve taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN

24Erzincansporda hedef galibiyet
24Erzincansporda hedef galibiyet
24Erzincansporda hedef galibiyet

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Hekimoğlu, Trabzon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 24Erzincansporda hedef galibiyet - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Terk edilen 3 aylık bebek, bir apartman bahçesinde ağlarken bulundu Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu         
09:03
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 16:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 24Erzincansporda hedef galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei