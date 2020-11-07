24Erzincansporun 4. turdaki rakibi Kasımpaşa oldu
07.11.2020 14:06
Ziraat Türkiye Kupasında 24Erzincansporun 4. turdaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa oldu.
Ziraat Türkiye Kupasında 24Erzincansporun 4. turdaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa oldu.
24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa spor ile eşleşti. 24Erzincanspor karşılaşmayı deplasmanda Kasımpaşa Stadyumunda oynayacak.
Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turunun kura çekiminde 52 takım yer aldı. Kupa statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26'sının seri başı olduğu maçlar seri başı takımların sahasında 24-25-26 Kasım tarihleri arasında oynanacak. - ERZİNCAN
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