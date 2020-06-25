25.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...16: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis16: 30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir16: 30 LP Shirokov, Vladimir - Demic, Ying17: 00 LP Demic, Ying - Buyanin, Ivan17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Shirokov, Vladimir17: 30 LP...

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak

Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu

Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara

Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti

Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi

15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı

F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!

1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı

Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz

Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu

F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz

Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey

İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti