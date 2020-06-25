25.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
16: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis
16: 30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
16: 30 LP Shirokov, Vladimir - Demic, Ying
17: 00 LP Demic, Ying - Buyanin, Ivan
17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Shirokov, Vladimir
17: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr
19: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly
20: 30 İS1 Eibar - Valencia
23: 00 PO1 Braga - Vitoria Guimaraes
23: 00 İS1 Real Betis - Espanyol
Küme düşme hattının hemen üzerindeki Eibar, Avrupa bileti için savaşan Valencia'yı konuk edecek...
Lig sonuncusu Espanyol, Real Betis deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Braga, vitoria Guimaraes'i ağırlayacak...
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!