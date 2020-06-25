25.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

25.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...16: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis16: 30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir16: 30 LP Shirokov, Vladimir - Demic, Ying17: 00 LP Demic, Ying - Buyanin, Ivan17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Shirokov, Vladimir17: 30 LP...

Bu bir ilandır

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


16: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis


16: 30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir


16: 30 LP Shirokov, Vladimir - Demic, Ying


17: 00 LP Demic, Ying - Buyanin, Ivan


17: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Shirokov, Vladimir


17: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr


19: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly


20: 30 İS1 Eibar - Valencia


23: 00 PO1 Braga - Vitoria Guimaraes


23: 00 İS1 Real Betis - Espanyol


Küme düşme hattının hemen üzerindeki Eibar, Avrupa bileti için savaşan Valencia'yı konuk edecek...


Lig sonuncusu Espanyol, Real Betis deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor...


Bu akşam Portekiz Primeira'da Braga, vitoria Guimaraes'i ağırlayacak...


Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Real Betis, Eibar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:07 

Son Dakika Spor 25.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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