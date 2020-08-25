25 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Gençliğim Eyvah
00:20 Taksi 3
01:45 Kanatsız Kuşlar
02:10 Kırgın Çiçekler
02:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
23:00 Taksi 4