25 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

25 Ağustos 2020 Haberleri
25 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
- Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk
- Yunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı! Kurtarma çalışmaları başladı
- Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor
- Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
- Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu
- Biri kırmızı bültenle aranan iki terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
- Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
- 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
- Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Hamas' yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz
- Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
- Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
- İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
- IMF'den Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'na üst düzey görev
- Mikonos tatilinde kavgaya karışan Harry Maguire'a hapis cezası verildi
- Bartın'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
- Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
- Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı
- Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi
- Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı
- Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti
- Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
- E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
- Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
- Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor
- Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı
- Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
- Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
- Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
- Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
- İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
- Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
- Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
- Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 00:15
Son Dakika Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye "Hamas" yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı