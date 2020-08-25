25 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kuralsız

01:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

02:47 Kaçak Gelinler

03:51 Kara Sevda

04:00 Aramızda Kalsın

04:22 Türk Müziği

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

20:00 Menajerimi Ara

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7