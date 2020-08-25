25 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kuralsız
01:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
02:47 Kaçak Gelinler
03:51 Kara Sevda
04:00 Aramızda Kalsın
04:22 Türk Müziği
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
20:00 Menajerimi Ara
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7