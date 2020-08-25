25 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Spor Artı
01:20 Spor Hafta Sonu
02:00 Transfer Gündemi
03:20 Transfer Gündemi
04:00 Spor Artı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Gündem Futbol
05:35 Unutulmaz Maçlar
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 EURO 2020 Derleme
07:50 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:35 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
16:55 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI
16:55 Liverpool - Salzburg
18:00 Spor Merkezi
20:00 Gündem Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
23:05 İleri Üçlü