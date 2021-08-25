Üye Girişi
25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.08.2021 06:42
25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Süper Lig

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 beIN Süper Lig

06:30 Trio

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Arşiv Süper Lig

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Maç Saati

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Benim 11'im

18:00 Süper Lig Haftası

18:15 Arşiv Süper Lig

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

20:00 Devre Arası

20:00 Kaleci ve Golcü

20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

21:00 Kuşak Çatışması

21:45 Galatasaray - A. Hatayspor

22:00 Süper Hikayem

22:30 beIN Süper Lig

22:45 Galatasaray - A. Hatayspor

23:00 Süper Lig Haftası

23:30 İstatistik Bankası

23:45 beIN Süper Lig

25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş 00:16 Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür 23:00 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti 22:06 Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
Taliban'ı 21:40 Taliban'ı "terör örgütü" olarak görüp tanımayacağını açıklayan Kanada, tahliyeler için verilen süreyi aşacak Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor 20:29 Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız 17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler 16:53 Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız         
00:21
"Filenin Sultanları"nın rakibi Çekya oldu         
23:01
Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak         
22:17
Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti         
21:46
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
ünlü sunucu Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna sosyal medyadan yorum yağdı ünlü sunucu Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna sosyal medyadan yorum yağdı         
17:31
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 07:08:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement