Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kırık Hayatlar
01:30 Merhaba Herman
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Ece Üner ile Susma
07:15 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bumblebee
23:15 Bumblebee
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika