Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kaleci ve Golcü
01:00 Muhabir Masası
02:30 Gamer
03:30 Süper Lig Haftası
04:00 Dg Sivasspor-c. Alanyaspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 M. Başakşehir-y. Kayserispor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Fenerbahçe - Bursaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Adanaspor
14:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
14:30 Trabzonspor - Galatasaray
15:30 A. Konyaspor - Fenerbahçe
16:00 İstanbulspor - A. Konyaspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 İstatistik Bankası
18:30 Süper Lig Haftası
19:00 Süper Lig Top 100 Gol
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 İstatistik Bankası
23:00 Süper Lig Haftası
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri
Son Dakika › TV › 25 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika