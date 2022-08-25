Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Discovery Golf
00:30 Porsche Supercup
01:00 The Minute
01:05 Tenis: Avustralya Açık
02:30 Bisiklet: İspanya Turu
04:00 Tenis: Roland Garros
05:30 Bisiklet: İspanya Turu
07:30 Tenis: Roland Garros
09:30 Discovery Golf
10:00 The Power Of Sport
10:30 Bisiklet: İspanya Turu
12:00 Yelken: Sailgp
12:30 Tenis: Roland Garros
14:00 Bisiklet: İspanya Turu
15:30 Bisiklet: İspanya Turu
19:00 Tenis: Roland Garros
19:55 Haberler
20:00 Enduro World Series Show
20:30 The Power Of Sport
20:55 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.
21:55 Haberler
22:00 Bisiklet: İspanya Turu
Son Dakika › TV › 25 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika