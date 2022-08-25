Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yanımda Kal
02:15 Yanımda Kal
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Dünya Hali
Son Dakika › TV › 25 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika