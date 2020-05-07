25 ailenin bakkal borcunu ödediler - Son Dakika

25 ailenin toplamda 17 bin 500 lira borcunu kapatan Mehmet Akpınar ve ekibi, borcu ödenen vatandaşları tek tek cep telefonuyla arayıp bilgi verdi.

Kahramanmaraş 'ta bir sivil toplum örgütü, Ramazan ayı dolayısıyla 25 ailenin bakkal borcunu ödedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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