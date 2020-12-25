25 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:30 Dizi

01:30 Görevimiz Tehlike

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Selfi

03:30 Göçebe

04:30 Selfi

05:10 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

20:00 Akrep