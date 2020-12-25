25 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

17:40 Almanya Bundesliga Özetler

18:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Bereket Sigorta Üm

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü