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25 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.12.2021 06:42
25 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Aralık 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 V. Karagümrük - Fenerbahçe

03:15 Haftanın Golleri

03:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor

05:15 A. Hatayspor - İH Konyaspor

07:00 Yeni Gün

09:00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Eskişehirspor - Trabzonspor

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 Beşiktaş - Göztepe

15:00 Taraftar

16:00 Haftanın Golleri

16:15 Y. Malatyaspor - Y. Kayserispor

16:30 Maç Başlıyor

17:00 Y. Malatyaspor - Y. Kayserispor

19:00 Bein Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Göztepe

22:00 Bein Süper Lig

23:30 Trio

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Münir Karaloğlu, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Karagümrük, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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