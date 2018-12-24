"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında karar
51 dakika önce
"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
"25 Aralık
darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:43
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