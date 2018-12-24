Son Dakika Haberleri: "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında karar

"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında karar

51 dakika önce

"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:43 

Aralık, Ekonomi
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