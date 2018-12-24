25 Aralık Davasında 10 Sanık İçin Müebbet Hapis
54 dakika önce
25 Aralık Davasında 10 sanık için müebbet hapisİSTANBUL - Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini...
25 Aralık
Davasında 10 sanık için müebbet hapis
İSTANBUL - Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: İHA
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