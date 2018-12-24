Son Dakika Haberleri: 25 Aralık Davasında 10 Sanık İçin Müebbet Hapis

25 Aralık Davasında 10 Sanık İçin Müebbet Hapis

54 dakika önce

25 Aralık Davasında 10 sanık için müebbet hapisİSTANBUL - Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini...

25 Aralık Davasında 10 sanık için müebbet hapis

İSTANBUL - Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: İHA

Türkiye, Aralık, 3. Sayfa
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