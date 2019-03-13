Son Dakika Haberleri: 25 Aralık Davasının Kumpas Davasının Gerekçeli Kararı Kitaplaştırıldı

25 Aralık Davasının Kumpas Davasının Gerekçeli Kararı Kitaplaştırıldı

50 dakika önce

25 Aralık Kumpas davasında mahkemenin bin 127 sayfalık gerekçeli kararı kitap olarak basıldı.

25 Aralık Davasının Kumpas Davasının Gerekçeli Kararı Kitaplaştırıldı, System.String[]
25 Aralık Kumpas davasında mahkemenin bin 127 sayfalık gerekçeli kararı kitap olarak basıldı.

"25 Aralık soruşturması"nda kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla FETÖ lideri firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararı kitap olarak basıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 24 Aralık 2018'de karar açıklanmıştı. Mahkeme kararında, aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı'nın da bulunduğu 10 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren mahkeme heyeti, bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

Gerekçeli kararını 17 Ocak'ta açıklayan mahkeme heyeti, Bin 127 sayfadan oluşan gerekçeli kararı, 29-21 ebatında ve kuşe kağıdında kitap olarak bastırdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Aralık, 3. Sayfa
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