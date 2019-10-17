Son Dakika Haberleri: 25 Aralık etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı
Son Dakika Güncel 25 Aralık etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı

25 Aralık etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

25 Aralık etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin girişimleri sonucunda, Cumhurbaşkanlığının kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel karar aldığı belirtildi.

Her yıl 25 Aralık'ta büyük coşkuyla kutlanan kurtuluş etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığının himayesine alındığı aktarılan açıklamada, "Başkent Ankara'da, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın elinden yetki belgesini aldı." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi, görevden alındı
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 25 Aralık etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]