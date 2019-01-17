25 Aralık'ı Amacı, Sec¸ilmemis¸lerin Yo¨netebilecegˆi Yeni Tu¨rkiye Kurma Projesidir"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık
soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 71 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davanın gerekçeli kararında, "Sanıkların amac¸larının yolsuzlukları ortaya c¸ıkarmak degˆil, bir algı operasyonu kapsamında hu¨kümeti devirmek oldugˆu c¸ok ac¸ıktır. Senaryo; sec¸ilmis¸ bir hu¨ku¨meti itibarsızlas¸tırarak yok etmeye yo¨nelik ve sec¸ilmemis¸lerin yo¨netebilecegˆi yeni bir Tu¨rkiye kurma projesidir." değerlendirmesinde bulunuldu. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve 24 Aralık 2018'de karara bağlanan "25 Aralık darbeye teşebbüs davası"nın gerekçeli kararı tamamlandı. Bin 100 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ'nün stratejisi, amacı ve aşamaları tek tek anlatıldı.
Kararda, 17-25 Aralık darbe giris¸iminin, FETO¨/PDY'nin amacına ulas¸mada, o¨rgu¨t elebaşısı Fetullah Gu¨len'in kendi so¨ylemleri incelendigˆinde, ulas¸mak istedigˆi u¨c¸u¨ncu¨ as¸ama olduğu vurgulanarak, bu üç aşamaya detaylı şekilde yer verildi.
Gerekçeli kararda, Gülen'in, o¨rgu¨tu¨nu¨n gu¨ce sahip olmadıgˆı kurulus¸ do¨neminden, gu¨ce sahip olacagˆı ve hayalindeki siyasal du¨zeni gerc¸ekles¸tirmek u¨zere adım atacagˆı do¨nem aralıgˆında bu¨yu¨k bir gizlilik ic¸erisinde hareket edilerek yu¨ru¨tu¨lecek faaliyetlerin belli etaplardan olus¸acagˆına ilişkin olarak "Neticeye merhale merhale varılacak, zirveye merdiven merdiven tırmanılacaktır. Acele etmek hatadır." şeklinde söyleminin bulunduğu kaydedildi.
Bir yandan o¨rgu¨t ideolojisiyle devs¸irdigˆi insanlarla yapılanmasını su¨rekli bu¨yu¨ten, "u¨niteleri" birer birer ele geçiren, bir yandan da belirledigˆi politikaları devlete dayatarak toplumu istedigˆi kıvamda s¸ekillendirmeye teşebbüs eden FETO¨/PDY'nin ideolojisiyle ilgili ilk etapta devlete kars¸ı savas¸ vererek hedeflere ulas¸manın yıpratıcı olacagˆını mu¨s¸ahede ettiği vurgulanan gerekçeli kararda, örgütün mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tu¨m kurumlarını ele gec¸irmeyi hedeflediği anlatıldı. Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:
"Yani klasik tero¨r o¨rgu¨tleri gibi hedeflere ulas¸ma amacıyla bir stratejiye bagˆlı olarak silahlı tero¨r dilinin kullanıldıgˆı, alan kazanma mu¨cadelesi yerine bizatihi tu¨m alanların egemeni olan devletin ele gec¸irilmesi amacı so¨z konusudur. Ancak klasik tero¨r o¨rgu¨tlerinin kullandıgˆı silahlı tero¨r dili; korkutma, sindirme, caydırma ve yıldırma yoluyla toplumun istenilen dogˆrultuda do¨nu¨s¸u¨mu¨nu¨ sagˆlayarak dolaylı yollardan toplumun devletine baskı yapmasını sagˆlayarak o¨rgu¨tsel hedeflere ulas¸mayı amac¸larken, FETO¨/PDY ise benzer amac¸lara ekonomik, askeri, bilimsel-teknolojik, siyasi, bu¨rokratik ve sosyo-ku¨ltu¨rel alanlarda kendisinden olmayanları o¨rgu¨tu¨n medya yapılanması vasıtasıyla algı operasyonları yapılarak itibarsızlas¸tırma, usulsu¨z sorus¸turma ve kovus¸turmalarla tasfiye etme, usulsu¨z dinlemeler ve fis¸lemeler ile s¸antaj ve tehdit ederek is¸ adamlarını, siyasileri, bu¨rokratları, sivil toplum ve medyayı kontrol altına alma, toplumun tu¨m kesimlerinde hissedilmesini sagˆlamaya c¸alıs¸tıgˆı korku imparatorlugˆunu gerc¸ekles¸tirmek ic¸in her tu¨rlu¨ yolu mubah go¨rerek yaptıgˆı baskılarla, hu¨ku¨meti is¸ yapamaz hale getirerek kaostan kaynaklanan du¨zen yo¨ntemi ile amacına ulas¸mak istemis¸tir."
Sanıkların eylemi ve söylemleri
Gerekçeli kararda, sanıklar tarafından yürütülen 25 Aralık dosyasına ilişkin 5 başlık altında fezleke hazırlandığı, bu bas¸lıklardan birinin konusunun, Etiler Polis
Okulu arazisinin ihaleye c¸ıkarılması olduğu, bu¨tu¨n dosyanın temel suc¸lamasının bu ihale u¨zerine kurulduğu anlatıldı.
Yasin El-Kadı, Usame Kutup, I·lker Aycı, Cengiz Aktu¨rk, Muaz Kadı, Mustafa Latif Topbas¸ ve o dönem Bas¸bakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdogˆan'ın bu muhtemel ihale nedeniyle dinlenildiği belirtilen gerekçeli kararda, sorus¸turmayı yu¨ru¨ten go¨revlilerin dosyanın ana omurgasını olus¸turan suc¸lamayla ilgili ihalenin yapılmasını beklemediği, normal s¸artlar altında, suc¸un "ihaleye fesat karıs¸tırma" suc¸uysa ihalesinin yapılmasının beklenilmesi gerektiği kaydedildi. Gerekçeli kararda, "Sanıkların amac¸larının yolsuzlukları ortaya c¸ıkarmak degˆil, bir algı operasyonu kapsamında hu¨kümeti devirmek oldugˆu c¸ok ac¸ıktır. Senaryo; sec¸ilmis¸ bir hu¨ku¨meti itibarsızlas¸tırarak yok etmeye yo¨nelik ve sec¸ilmemis¸lerin yo¨netebilecegˆi yeni bir Tu¨rkiye kurma projesidir. Her saat bas¸ı servis edilen telefon dinlemeleriyle, paralel medya ve destekc¸ilerinin de gayretiyle bir kamuoyu olus¸turulmus¸; operasyon ic¸in psikolojik bir zemin hazırlanmıs¸tır." denildi.
Gerekçeli kararda, iş adamı Mustafa Latif Topbaş
'ın da sanıklar tarafından 25 Aralık soruşturmasından dinlenildiği anımsatılarak, söz konusu yapılan dinlemelerde, Topbaş'a ait İzmir
'deki arazi ile Urla
ilçesindeki villaya ilişkin konuşmaların geçtiği, bu konuşmalar da suç unsuruna rastlanılmadığı vurgulandı.
Sanıklar savunmalarında ısrarla hedef sahsın Bas¸bakan olmadıgˆını, siyasileri dinlemediklerini, ihale yolsuzlugˆu sorus¸turması yu¨ru¨ttu¨klerini, bu sorus¸turma kapsamında dinleme kararı aldıklarını, hedef s¸ahısları dinlerken siyasi dokunulmazlıgˆı olan kis¸ilerin tapelere takıldıgˆını beyan ettikleri anlatılan gerekçeli kararda, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle anlatıldı:
"Sanıklara I·stanbul'da yu¨ru¨tu¨len ve s¸u¨phelisi farklı olan ihaleye fesat karıs¸tırma dosyası ile Urla'daki arazinin imar planının usulsu¨z olarak degˆis¸tirilmesi iddiası arasında ne tu¨r bir bagˆlantı oldugˆu ve aynı dosya kapsamında sorus¸turmaya dahil edildigˆi, I·stanbul mali suc¸lar mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n Urla'daki bu arazi u¨zerinde yapılan imar degˆis¸ikligˆinde nasıl bir yetkisi oldugˆu, hangi yetkiyi kullanarak sorus¸turmaya bas¸ladıkları, arazinin bulundugˆu ve iddia ettikleri suc¸un is¸lendigˆi yerdeki savcılıgˆa haber verip vermedikleri soruldugˆunda mantıklı cevap verememis¸ler ve aksini iddia etmelerine ragˆmen gerc¸ek hedefin Bas¸bakan ve hu¨ku¨met oldugˆunu ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸lardır.
Telefon dinlemelerinde suc¸ olan go¨ru¨s¸meler tape yapılmaktadır. Suc¸ olmayan veya tanıklıktan c¸ekilmesi gereken kis¸iler arasında gec¸en konus¸malar tape yapılmamaktadır. Ancak sanıklar suc¸ unsuru tas¸ımayan siyasi dokunulmazlıgˆa sahip kis¸ilerin ve Bilal Erdogˆan'ın tu¨m konus¸malarını tape haline getirmis¸lerdir. Bu durum soruldugˆunda kendilerinin degˆerlendirme makamı olmadıgˆını tapeleri savcının degˆerlendirecegˆini beyan etmis¸lerdir. Sanıklar ortada hic¸bir suc¸ yokken acaba suc¸ is¸lenebilir mi diye devletin enerji politikalarıyla ilgili giris¸imleri takip etmis¸, bir suc¸ unsuruna rastlamadıkları halde Bas¸bakanı, Enerji Bakanını ve Devlet Bakanını suc¸ o¨rgu¨tu¨yle irtibatlı go¨stermis¸lerdir. Sanıklar varsayımlardan ve acaba bu bu¨yu¨k ihalede suc¸ is¸lenebilir mi du¨s¸u¨ncesinden hareketle sorus¸turma bas¸latmıs¸, teknik ve fiziki takip kararları almıs¸lardır."
Sanıklar tarafından hazırlanan fezlekeye de değinilen gerekçeli kararda, fezlekede kopyala yapıs¸tır yo¨ntemiyle aynı iddiaların birc¸ok yerde yinelendiği, suc¸ unsuru tas¸ıdıgˆı so¨ylenen "tapelerden" bahsedilmesine ragˆmen iddia edilen suc¸ unsuru ic¸eren konus¸maların ibraz edilemediği ancak normal ve suc¸ ic¸ermeyen konus¸maların c¸arpıtılarak fezlekeye aktarıldıgˆının anlaşıldığı belirtildi.