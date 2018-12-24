25 Aralık Kumpas Davasında 10 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

25 Aralık kumpas davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25 Aralık kumpas davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Takipsizlikle sonuçlanan "25 Aralık soruşturması"nda kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla FETÖ lideri firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi Yerleşkesi karşısında görülen duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı. Sanıkların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı'nın da bulunduğu 10 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren mahkeme, bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırdı. - İSTANBUL

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