25 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.
İlk yarının en genç takımı Bursaspor
, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir
Deplasmanın en iyisi Başakşehir Trabzonspor
evinde lider Galatasaray
ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor
Mbaye Diagne'den rakip savunmalara gözdağı
Asist kralı Quaresma
Süper Lig'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu
Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu
*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok! Beşiktaş
'ın en golcüsü Mustafa Pektemek Fenerbahçe
'de en skorer Ayew Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.
ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz
basın toplantısında konuşacak.
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi
14.00 Eczacıbaşı Vitra
- Aydın
B.Şehir Bld.
18.00 Karayolları - Beşiktaş
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.
19.30 Türk Hava Yolları
- Galatasaray HDI Sigorta