Son Dakika Haberleri: 25 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

25 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı. 

İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir 

Deplasmanın en iyisi Başakşehir

Trabzonspor evinde lider

Galatasaray ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor

Mbaye Diagne'den rakip savunmalara gözdağı

Asist kralı Quaresma

Süper Lig'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu

Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu

*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!

Beşiktaş'ın en golcüsü Mustafa Pektemek

Fenerbahçe'de en skorer Ayew 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.

ANTALYASPOR

11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın B.Şehir Bld.

18.00 Karayolları - Beşiktaş    

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.

19.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:50 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Galatasaray, Spor
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