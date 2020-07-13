25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi - Son Dakika

25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi

Burdur'da görev yapan 25 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Burdur'da görev yapan 25 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı. 25 askerle temasta bulunduğu tespit edilen 284 asker de öğrenci yurdunda izole edildi.

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Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Testi pozitif çıkan 25 askerin olduğu, temaslı oldukları 284 askerin de Mehmet Akif Ersoy Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındıkları öğrenildi.

(İHA)

Koronavirüs, Piyade, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi - Son Dakika
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