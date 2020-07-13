25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi - Son Dakika

25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi

25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi 25 askerin testi pozitif çıktı, 284 asker de karantinaya alındı Burdur'da görev yapan 25 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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