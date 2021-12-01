25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi - Son Dakika

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen Aydın Doğan Ödülü'nün 25'incisi, dünyada ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verildi.

Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanvekili Sema Doğan takdim etti.

Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, babası Aydın Doğan'ın, ödülün Almanya'da, tüm insanlık için çalışan bu iki bilim insanına verilmesinden özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bilginin her alanda, yeni ilerlemelere yol açtığını vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, Türeci ve Şahin'in, kendilerinden önceki bilim insanlarının çok çalışarak ulaştığı başarılardan yararlanıp sınırları tam zamanında daha da ileriye taşıyarak milyonlarca insan hayatını kurtardıklarını söyledi.

Sabancı, "Kendilerine büyük bir minnet borcumuz var." dedi.

Özlem Türeci

Dr. Özlem Türeci, ödülün kendileri için özel olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Kovid-19 aşısını bulmayı kendilerine görev bildiklerini, imkansızı mümkün kılma mücadelesi verdiklerini anlatan Türeci, bir yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısını bulduklarına dikkati çekerek, "Ortaklarımız, bize güvenenler, bir taraftan akademi dünyası, diğer taraftan ilaç sanayi ve ekonomi çevreleri arasında hareket etmek ve bunları birleştirmek, bizim için başarı oldu." diye konuştu.

23 ay önce küresel bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını ve salgınla mücadeleye ufak bir katkı sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Türeci, "Diğer aşıları üretenler için de mutlu oluyoruz. Sürü bağışıklığı açısından bir o kadar daha mesafe kat ediliyor." ifadelerini kullandı.

Özlem Türeci, salgının eşi benzeri olmadığını, herkesi etkilediğini, beden ve ruh sağlığını bozduğunu vurgulayarak, "Neyin neden nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor." şeklinde konuştu.

Uğur Şahin

Prof Dr. Uğur Şahin de herhangi bir ödülü kabul etmeden önce bir araştırma yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aydın Doğan Vakfı olunca bizim için durum çok açıktı. Çünkü Aydın Doğan Vakfı'nın sahip olduğu değerler bizim de benimsediğimiz ve temsil ettiğimiz değerlerle örtüşüyordu. Bu değerler, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal alanda olduğu gibi toplumsal alanda da bütünsel bir yaklaşımla kültürel ve sosyal kalkınma ve gelişme açısından, özellikle de gençlerin eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine verilen önemdir. Bunlar, bizim de kalbimizde paylaştığımız değerler. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için duyduğumuz gurur ve müteşekkirlik duygusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz."

Eşi Özlem Türeci ile birlikte önem verdikleri diğer önemli bir değerin sabır olduğunu kaydeden Uğur Şahin, "Bu başarı sadece 18 ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı sürdürmemizin bir sonucudur. Hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna geçen 35 yıl. Yüzlerce deney ve araştırma yaptık. Bir çoğu başarısız oldu. Sonuçlar olumsuz da olsa başarıya ve ilerlemeye olan inancımız devam etti. Bunların üst başlığı hep sabır." ifadelerini kullandı.

Çetin geçecek dört-beş kış ayının olduğuna dikkati çeken Uğur Şahin, herkesten sabır göstermesini ve yeni varyantlara karşı Kovid-19 tedbirlerine uymasını rica ederek, korunmanın, sadece aşı olarak değil sosyal mesafe gibi diğer tüm tedbirlere de uyarak mümkün olacağını belirtti.

Şahin, "Sabırlı olmamız, iyimserliğimizi kaybetmememiz gerek. Ondan sonraki yıl, yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Salgın şartları nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşen törende, Aydın Doğan Vakfı kurucu üyeleri Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begüm Doğan Faralyalı, Almanya eski Devlet Bakanı ve UNESCO Almanya Başkanı Prof. Maria Bohmer, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer, Mainz Başkonsolosu Sedat Turan, Burda Medya CEO'su Dr. Paul Bernhard Kallen, Rheinland Pfaltz Eyaleti Sekreteri ve Federal Hükümet temsilcisi Heike Raab, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin'in yanı sıra Türkiye ve Almanya medyasının önemli isimleri, BioNTech firmasından bilim insanları ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu ve yönetici kadrosu da hazır bulundu.

Aydın Doğan Ödülü hakkında

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 25 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeye de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

Aydın Doğan Ödülü'nü bugüne kadar alan kişi ve kurumlar şöyle:

Roman - Adalet Ağaoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler - Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar, Görsel Sanatlar - Ara Güler, Şiir - Melih Cevdet Anday, Tarih - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Klasik Batı Müziği - Ankara Devlet Konservatuarı, Arkeoloji - Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Hizmet Ödülü - Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Türk Halk Müziği - Yücel Paşmakçı, Hizmet Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu, Kent Mimarisi ve Kent Dokusu - İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri, Resim - Adnan Varınca, Moda Tasarımı - Özlem Süer ve Ümit Ünal, Heykel - Seyhun Topuz, Tiyatro - Genco Erkal, Sinema - Nuri Bilge Ceylan, Türk Halk Müziği - Mehmet Özbek, Hizmet Ödülü - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Öykü - Selim İleri, Türk Müziği - Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı, Fotoğraf - Ozan Sağdıç, Hizmet Ödülü - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Roman - Orhan Pamuk, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resim - Neş'e Erdok, Türk Halk Müziği - Arif Sağ, Sinema - Şener Şen, Deprem Araştırmaları - İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü.