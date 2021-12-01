Üye Girişi
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi - Son Dakika

25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi

01.12.2021 03:06
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen Aydın Doğan Ödülü'nün 25'incisi, dünyada ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr.

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen Aydın Doğan Ödülü'nün 25'incisi, dünyada ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verildi.

Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanvekili Sema Doğan takdim etti.

Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, babası Aydın Doğan'ın, ödülün Almanya'da, tüm insanlık için çalışan bu iki bilim insanına verilmesinden özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bilginin her alanda, yeni ilerlemelere yol açtığını vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, Türeci ve Şahin'in, kendilerinden önceki bilim insanlarının çok çalışarak ulaştığı başarılardan yararlanıp sınırları tam zamanında daha da ileriye taşıyarak milyonlarca insan hayatını kurtardıklarını söyledi.

Sabancı, "Kendilerine büyük bir minnet borcumuz var." dedi.

Özlem Türeci

Dr. Özlem Türeci, ödülün kendileri için özel olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Kovid-19 aşısını bulmayı kendilerine görev bildiklerini, imkansızı mümkün kılma mücadelesi verdiklerini anlatan Türeci, bir yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısını bulduklarına dikkati çekerek, "Ortaklarımız, bize güvenenler, bir taraftan akademi dünyası, diğer taraftan ilaç sanayi ve ekonomi çevreleri arasında hareket etmek ve bunları birleştirmek, bizim için başarı oldu." diye konuştu.

23 ay önce küresel bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını ve salgınla mücadeleye ufak bir katkı sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Türeci, "Diğer aşıları üretenler için de mutlu oluyoruz. Sürü bağışıklığı açısından bir o kadar daha mesafe kat ediliyor." ifadelerini kullandı.

Özlem Türeci, salgının eşi benzeri olmadığını, herkesi etkilediğini, beden ve ruh sağlığını bozduğunu vurgulayarak, "Neyin neden nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor." şeklinde konuştu.

Uğur Şahin

Prof Dr. Uğur Şahin de herhangi bir ödülü kabul etmeden önce bir araştırma yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aydın Doğan Vakfı olunca bizim için durum çok açıktı. Çünkü Aydın Doğan Vakfı'nın sahip olduğu değerler bizim de benimsediğimiz ve temsil ettiğimiz değerlerle örtüşüyordu. Bu değerler, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal alanda olduğu gibi toplumsal alanda da bütünsel bir yaklaşımla kültürel ve sosyal kalkınma ve gelişme açısından, özellikle de gençlerin eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine verilen önemdir. Bunlar, bizim de kalbimizde paylaştığımız değerler. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için duyduğumuz gurur ve müteşekkirlik duygusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz."

Eşi Özlem Türeci ile birlikte önem verdikleri diğer önemli bir değerin sabır olduğunu kaydeden Uğur Şahin, "Bu başarı sadece 18 ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı sürdürmemizin bir sonucudur. Hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna geçen 35 yıl. Yüzlerce deney ve araştırma yaptık. Bir çoğu başarısız oldu. Sonuçlar olumsuz da olsa başarıya ve ilerlemeye olan inancımız devam etti. Bunların üst başlığı hep sabır." ifadelerini kullandı.

Çetin geçecek dört-beş kış ayının olduğuna dikkati çeken Uğur Şahin, herkesten sabır göstermesini ve yeni varyantlara karşı Kovid-19 tedbirlerine uymasını rica ederek, korunmanın, sadece aşı olarak değil sosyal mesafe gibi diğer tüm tedbirlere de uyarak mümkün olacağını belirtti.

Şahin, "Sabırlı olmamız, iyimserliğimizi kaybetmememiz gerek. Ondan sonraki yıl, yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Salgın şartları nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşen törende, Aydın Doğan Vakfı kurucu üyeleri Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begüm Doğan Faralyalı, Almanya eski Devlet Bakanı ve UNESCO Almanya Başkanı Prof. Maria Bohmer, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer, Mainz Başkonsolosu Sedat Turan, Burda Medya CEO'su Dr. Paul Bernhard Kallen, Rheinland Pfaltz Eyaleti Sekreteri ve Federal Hükümet temsilcisi Heike Raab, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin'in yanı sıra Türkiye ve Almanya medyasının önemli isimleri, BioNTech firmasından bilim insanları ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu ve yönetici kadrosu da hazır bulundu.

Aydın Doğan Ödülü hakkında

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 25 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeye de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

Aydın Doğan Ödülü'nü bugüne kadar alan kişi ve kurumlar şöyle:

Roman - Adalet Ağaoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler - Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar, Görsel Sanatlar - Ara Güler, Şiir - Melih Cevdet Anday, Tarih - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Klasik Batı Müziği - Ankara Devlet Konservatuarı, Arkeoloji - Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Hizmet Ödülü - Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Türk Halk Müziği - Yücel Paşmakçı, Hizmet Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu, Kent Mimarisi ve Kent Dokusu - İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri, Resim - Adnan Varınca, Moda Tasarımı - Özlem Süer ve Ümit Ünal, Heykel - Seyhun Topuz, Tiyatro - Genco Erkal, Sinema - Nuri Bilge Ceylan, Türk Halk Müziği - Mehmet Özbek, Hizmet Ödülü - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Öykü - Selim İleri, Türk Müziği - Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı, Fotoğraf - Ozan Sağdıç, Hizmet Ödülü - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Roman - Orhan Pamuk, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resim - Neş'e Erdok, Türk Halk Müziği - Arif Sağ, Sinema - Şener Şen, Deprem Araştırmaları - İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü.

25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi

Aydın Doğan Vakfı, Özlem Türeci, Aydın Doğan, Uğur Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Samsung, Volkswagen'e çip üretecek 15:32 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım 14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

Son Dakika Haberleri
00:53 Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 5 ölü, 63 yaralı
00:50 ABD'de yaşayan 15 yaşındaki çocuk okulda adeta katliam yaptı: 3 ölü, 6 yaralı
00:35 Kar kapıda! İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de yağışlar başladı
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önceki görüntüleri izleyince duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız
23:25 Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı
23:20 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Erdoğan'dan heyecanlandıran cevap
22:51 Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!
22:19 İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
22:16 Son Dakika: Erdoğan, canlı yayında neden düşük faizi savunduğunu anlattı
22:15 Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı         
15:34
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!         
10:15
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 03:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: 25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement