25 bin ağacın bulunduğu alanda korkutan yangın - Son Dakika

25 bin ağacın bulunduğu alanda korkutan yangın

ANTALYA'da 20 bini zeytin ağacı olmak üzere 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği'nde çıkan yangında, 50 zeytin ağacı zarar gördü.

ANTALYA'da 20 bini zeytin ağacı olmak üzere 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği'nde çıkan yangında, 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Kepez ilçesinde bulunan Vakıf Zeytinliği'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kent merkezindeki en büyük yeşil alan olan ve 20 bini zeytin, toplam 25 bin ağacın bulunduğu Zeytinpark içerisinde, sebebi bilinmeyen yangında alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangının yayılması ihtimaline karşı önlemler aldı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın 1 saat sonunda büyümeden kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında yangın nedeniyle alanda bulunan 50 zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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İtfaiye, Zeytin, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:09 Kaynak: DHA

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