25 bin kadını dijital okur-yazar yapmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Teknosa 'nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü 'Kadın için Teknoloji' projesi, eğitmenlerin eğitimi ile başladı. 7 farklı ilden eğitimlere katılan gönüllü gençler, 2020 yılında binlerce kadının dijital okur-yazar olması için eğitimler düzenleyecekler. 2023 yılına kadar toplamda 25 bin kadının dijital okur-yazar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Sabancı iştiraklerinden Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında sürdürülen sosyal sorumluluk projesi "Kadın için Teknoloji" 14. yılına giriyor. 2020 yılı çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik dijital okur-yazarlık eğitimleri Adana, Sinop, Uşak, Kocaeli, Kars, Gaziantep ve Konya illerinde düzenlenecek. Bu yıl eğitimlerin gerçekleşeceği 7 ilde en az 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Nesilleri buluşturduğu ifade edilen 'Kadın için Teknoloji' projesi yeni dönem çalışmalarının ilk adımı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'eğitmen eğitimi' ile atıldı. İstanbul'da 5- 8 Mart tarihlerinde gerçekleşen eğitime 30 gönüllü genç katıldı. Habitat eğitimcileri ve üniversiteli akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde; internet ve teknoloji, sosyal medya, görsel tasarım, mobil uygulamalar, güvenli internet ana başlıkları altında 50'yi aşkın konu işlendi. İletişim, farkındalık ve takım çalışması ile ilgili atölye çalışmaları yapıldı.

"TOPLAMDA 25 BİN KADININ DİJİTAL OKUR-YAZAR YAPILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Eğitmen eğitimi başlangıç toplantısında bir konuşma yapan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, gençlere hitaben şunları söyledi: "Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere başlattığımız Kadın için Teknoloji, Türkiye'de en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu. Habitat Derneği iş birliği ve yüzlerce genç gönüllünün katılımıyla kadınların dijital okur-yazar olması için 13 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler düzenliyoruz. Bugüne kadar 66 ilde 18 binden fazla kadına ulaştık. Bu yıl da toplumsal fayda sunmaya gönüllü gençlerimizin önderliğinde kadınları teknoloji eğitimleriyle buluşturacağız. 2023 yılına kadar toplamda 25 bin kadının dijital okur-yazar yapılmasını hedefliyoruz. Her birinize projeye katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim"

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise "Kadının güçlenmesi ve istihdama aktif katılımı için birçok proje ve etkinlik yapıyoruz. Kadın için Teknoloji projesi ile örgü ören kadınlardan, işini kurmak isteyen kadınlara, birçok kitleye eğitimlerimizi yaygınlaştırdık. Kadın için Teknoloji'yi gerçekleştirirken bir amacımız da 'teknoloji erkek işidir' algısını yıkmak ve kadınların dijital okuryazarlıklarını daha etkili biçimde desteklemek. Yeni dönem ile birlikte kadınların dijital okuryazar olmasının yanı sıra dijital pazarlama alanında da yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitimlerimiz çeşitlendirildi. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen siz gönüllü eğitmenlerimiz bu yolda en büyük hayal ortağımızsınız. Bu yıl da sizlerle topluma fayda sağlamaya ve güçlü kadınlarla aynı yolda yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"EVDE ÜRETTİKLERİNİ TANITARAK TİCARETİNİ YAPMA FIRSATI BULUYORLAR"

'Kadın için Teknoloji' eğitimleri kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler veriliyor. Eğitim sonunda kadınlar, sosyal çevresini genişletiyor, e-devlet işlemlerini aktif olarak kullanıyor, ilgi alanlarına göre internet ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtarak ticaretini yapma fırsatı buluyorlar.

Proje iş ortağı Habitat Derneği'nin gönüllü genç eğitmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin düzenleneceği iller ve duyurular hakkında bilgi almak için "instagram.com/kadinicinteknoloji/ hesabını takip etmek, eğitimlerden yararlanabilmek içinse kadinicinteknoloji.com web sitesindeki başvuru formunu doldurmak veya kadinicinteknoloji@habitatdernegi.org adresine başvurmak yeterli oluyor" bilgilendirilmesinde bulunuldu.

- İstanbul