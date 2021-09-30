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25 bin kişiye turizm sektöründe hem eğitim hem istihdam imkanı - Son Dakika

25 bin kişiye turizm sektöründe hem eğitim hem istihdam imkanı

30.09.2021 14:07
25 bin kişiye turizm sektöründe hem eğitim hem istihdam imkanı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, turizm sektöründe nitelikli personel istihdamını amaçlayan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, turizm sektöründe nitelikli personel istihdamını amaçlayan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için son 3 yıldır 53 okulda iş birliğine devam ettiklerini kaydetti.

Özer, "Bugün Kültür Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileriyle İstanbul'daki otellerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Okul sayısı 100'e çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da salgın nedeniyle 2 yıldır dünyada daralma yaşayan turizm alanında gelecek yıllarda karşılaşılacak en büyük sorunun personel sıkıntısı olacağını dile getirerek, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bugün pilot bölge olarak İstanbul seçilerek yeni bir ilave yaptıklarını ve mesleki eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacağını belirten Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile bir toplantı organize edip taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Bir de komisyon kuracaklarını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Hem Milli Eğitim Bakanlığımızdan, hem Kültür ve Turizm Bakanlığından, hem de STK temsilcilerinden bir komisyon kuruyoruz. 'Mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçlar nelerdir, uygulamada hangi sorunlarla karşılaşılıyor, hangi ilave müfredatlar yapılırsa daha iyi sonuç alırız?' bunları tespit edip 10 gün içinde bundan sonraki yol haritamızı da buna göre belirleyeceğiz. Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılması. Sayıları artırma kararı aldık. Şu anda 52 okul ama biz bunu kısa bir sürede 100 okula çıkarmayı hedefliyoruz ve burada da müfredat biliyorsunuz sektörün ihtiyacına göre belirlenmişti. Uygulamada karşılaştığımız sıkıntıları da değerlendirme fırsatı bulduk. Hem onları düzeltip hem yeni ihtiyaçları da müfredata ekleyerek tam sektörün istediği şekilde, insan kaynağını hızlı bir şekilde sektöre kazandırılmasını sağlamış olacağız."

Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Ersoy, sözlerini, "Milli Eğitim Bakanlığı bizden gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirip hayata geçiriyor. Projeleri başlatmak yeterli olmuyor, uygulama sırasında doğru, devamlı istişare edip uygulamada karşılaşılan sıkıntıları ve düzeltmeleri de hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da iyi bir iletişim sağlanmış oldu. İnşallah sektörün nitelikli personel ihtiyacı sorununu da ileri yıllara miras bırakacak şekilde aşmış olacağız." diye tamamladı.

Türkiye Otelciler Birliği, milli eğitim bakanlığı, İstihdam, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 bin kişiye turizm sektöründe hem eğitim hem istihdam imkanı - Son Dakika


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