25 bin lira değerinde 1,5 ton kuru üzümü çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 25 bin lira değerinde 1,5 ton kuru üzümü çaldılar - Son Dakika

25 bin lira değerinde 1,5 ton kuru üzümü çaldılar

6 saat önce

MERSİN'de jandarma ekipleri, iki evden, piyasa değeri 25 bin lira olan 1,5 tonluk kuru üzüm ve televizyon çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

25 bin lira değerinde 1,5 ton kuru üzümü çaldılar, System.String[]

MERSİN'de jandarma ekipleri, iki evden, piyasa değeri 25 bin lira olan 1,5 tonluk kuru üzüm ve televizyon çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Gülnar ilçesi Bozağaç Mahallesi'ndeki evlerinde hırsızlık meydana geldiğini belirten iki aile, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Evlerden 2 adet LCD televizyon ve 1,5 tonluk kuru üzümün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe merkezinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 22 çuval içerisinde yaklaşık 25 bin lira değerinde 1,5 tonluk kuru üzüm ile 2 LCD televizyon ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüphelilerin, çaldıkları kuru üzümleri satmak için Silifke ilçesinde fiyat araştırması yaptıkları öne sürüldü. Ele geçirilen üzüm ve televizyonlar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler
Yere düşen cüzdanı almak için 40 takla atan hırsızlar, kameraya yakalandı İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:59:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 bin lira değerinde 1,5 ton kuru üzümü çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]