Son Dakika Haberleri: 25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı
Son Dakika 3. Sayfa 25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı

25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı

36 dakika önce

Bursa'da kilitli olmayan evin kapısını kart film ile açan hırsız, evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı, System.String[]

Bursa'da kilitli olmayan evin kapısını kart film ile açan hırsız, evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre Y.E., evin kapısını kilitlemeden dışarı çıktı. Evin boş olduğunu fırsat bilen zanlı G.A. ise kapıyı kart film sıkıştırma yöntemi ile tek bir hareketle açtı. Hırsız, evde bulunan yaklaşık 25 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.


Eve geldiğinde takılarının yerinde olmadığını gören Y.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin yakın çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından benzer hırsızlık olaylarından kaydı bulunan G.A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çıkardığı mahkemece tutuklanan G.A., cezaevine gönderildi. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güldür Güldür'ün Bilal'i yeni filminde tanınmayacak hale geldi
21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü Trump'ı zora sokacak genelev iddiası: 1982 yılında 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdi Netflix, şifrelerini başkalarıyla paylaşan kullanıcılar için önlem alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:25:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]